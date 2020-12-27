” ارفض ان أتضامن أو أعرّف نفسي كيهودي في اسرائيل”.. رئيس الكنيست الأسبق يتخلى عن يهوديته

أعلن أبراهام بورغ رئيس الكنيست الاسرائيلي الخامس عشر ورئيس الوكالة اليهودية و”رئيس الدولة” لفترة قصيرة بعد عازر وايزمن وابن ال 65 عاما، أنه سيقدم طلب للمحكمة المركزية في القدس بالتخلي عن القومية اليهودية .

وطالب بورغ المحكمة بإلغاء تسجيله كيهودي في وزارة الداخلية الاسرائيلية ، وذلك في أعقاب سن قانون القومية الأخير .

وقال بورغ، في مقابلة له مع رفيت هاكت في ملحق هآرتس الجمعة الماضي : ” لا أستطيع الشعور بالتضامن مع هذه المجموعة فاشطبوا اسمي من السجلات

واوضح بورغ حول قانون القومية : ” معنى القانون بأن كل مواطن غير يهودي في دولة اسرائيل سيعاني من مكانة أدنى، كما عانى اليهود لأجيال طويلة في بلدان أخرى .

واضاف بورغ : “لا أقول سجلوني كعربي أو كمن لا يعرف ماذا يريد ، طلبي يعني أنتم عرّفتم الشعور الجماعي بطريقة جديدة ، اذن انا لست جزءا من هذه المجموعة ، اشطبوا اسمي .

وتابع قائلا :” أنا لا أعرف ماذا تعني الدولة القومية للشعب اليهودي وفق هذا القانون ، ولكني أعلم أنه ان تم تطبيق هذا القانون كما هو، مع تغيير الأسماء، وتشريعه في مكان آخر يتواجد فيه يهود ، عندها سيتم الإعلان بانه قانون معادي للسامية ونعلن حرب عالمية عليه .

وشدد بورغ بالقول :” لست مستعداً ان أتضامن أو أعرف نفسي كيهودي في اسرائيل .

واعرب بورغ عن اعتقاده انه يجب تغيير كلمات النشيد الوطني الاسرائيلي ” هتكفا ” لأن هذا مناسب فقط لليهود وللأشكنازيين على وجه التحديد .