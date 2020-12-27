وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 29 وفاة و1590 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 287,946
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” ارفض ان أتضامن أو أعرّف نفسي كيهودي في اسرائيل”.. رئيس الكنيست الأسبق يتخلى عن يهوديته

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