أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام.. ولا مطر

يطرأ اليوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يحتمل خلال ساعات الفجر والصباح هطول زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر وساعات ما بعد منتصف الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الفجر والصباح في المناطق التي قد تشهد هطول زخات المطر في جنوب وشرق المملكة .

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الإثنين، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 13 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة 11 – 1 ، وفي مناطق البادية 15 – 2، وفي مناطق السهول 14 – 3، وفي الاغوار الشمالية 22 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 14، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 24 – 13 درجة مئوية. –(بترا)

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