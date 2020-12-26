وقفة امام مقر نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن الزميل حداد

نفذ عدد من الزملاء الصحفيين بمشاركة أعضاء من مجلس النواب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين، للمطالبة بالافراج عن الزميل جمال حداد.

وقد أكد الصحفيون رفضهم لقرارات توقيف الزملاء، ومحاكمتهم أمام محكمة امن الدولة.

واشاروا إلى سلسلة من الإجراءات في حال لم يتم الإفراج عن الزميل حداد.

وشددت النقابة على موقفها الرافض لتوقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، مؤكدة أنها ستتصدى لتعديل التشريعات بما يمنع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، وعرض الصحفيين على غير المحاكم المدنية المختصة بقضايا المطبوعات والنشر.