وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 286,356
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وقفة امام مقر نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن الزميل حداد

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