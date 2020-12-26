وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 286,356

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3729 وفاة و286356 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 372 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و344 حالة في محافظة إربد، منها 12 حالة في الرمثا، و82 حالة في محافظة البلقاء، و63 حالة في محافظة المفرق، و63 حالة في محافظة العقبة، و48 حالة في محافظة عجلون، و27 حالة في محافظة مأدبا، و21 حالة في محافظة الزرقاء، و20 حالة في محافظة الكرك، و5 حالات في محافظة جرش، و3 حالات في محافظة الطفيلة، وحالتان في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 23976 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 85 حالة، فيما غادرت 49 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 932 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 743 بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 292 بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 135 جهازا بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2339 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 258651 حالة.

وأضاف أن 11123 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 3068292 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 44ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).