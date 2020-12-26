عمرو دياب يطرح «وأنا معاك» ثالث أغنيات ألبومه الجديد/ فيديو

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية “وأنا معاك ” وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ” المقرر طرحه خلال الساعات المقبلة.

الاغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي

وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها “بتهزر” كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.

كما كان الهضبة قد طرح أمس أغنية “فاكرني ياحب” وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بسبب ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية هي:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين – ألحان: إسلام ذكي – توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: شريف الغندور – توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال – ألحان:وليد سعد – توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: سهم – توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: تامر عاشور – توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ – ألحان: خالد عز – توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أحمد عادل).

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ، فيما كان قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».

https://www.facebook.com/watch/?v=446732039983540