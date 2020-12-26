حيا الله التوانسة.. استفتاء مصور يكشف أن الموقف الشعبي الرافض للتطبيع لا يختلف عن نظيره الحكومي/ فيديو
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سائق متهور يُنهي حُلم “مالك” بالحياة والهندسة ويلوذ بالفرار

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