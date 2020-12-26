توقيف شقيقين زوّرا وثائق للحصول على قيمة بوليصة تأمين

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شقيقين أسبوعا، فيما لم يتم توقيف الثالث لعدم الاختصاص، اتفقوا على الاحتيال على إحدى شركات التأمين بمبلغ 500 ألف دولار، مستغلين ظرف وفاة شقيق ثالث لهما توفي قبل 20 عامًا وعمره حوالي 3 سنوات.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قال إن “هذه القضية سبق وأن أحالها مجلس الهيئة إلى النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام”.

أما عن تفاصيل القضية، “فقد اتفق الأشقاء الثلاثة على أن ينتحل أحدهما لأنه لا يحمل هوية أحوال مدنية شخصية شقيقه المتوفى الذي لم يصدر له أصلًا شهادة وفاة ولا هوية أحوال مدنية بسبب صغر سنه، وفعلًا استصدر الشقيق هوية أحوال مدنية باسم المتوفي تحمل صورة المنتحل وتقدما للشركة بطلب تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار مصطحبين معهم تقارير طبية مزوّرة منسوبة لأحد المستشفيات الحكومية بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أي أمراض سارية أو مزمنة”.

“بعد حوالي شهرين راجع الأخ الذي كُتبت البوليصة لصالحة شركة التأمين، مدعيًا بأن شقيقه تُوفي وقدم شهادة وفاة مزوّرة وشهادة أخرى مزوّرة موقعة من 3 أطباء شرعيين تفيد بأن الوفاة كانت بسبب جلطة وليست بسبب أي أمراض، إلا أن الشركة شكت بالأمر فلجأت إلى الهيئة التي حققت بالقضية ثم أحالتها إلى النيابة العامة”، وفق بيان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.