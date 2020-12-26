وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 286,356
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تضم 118 نائبا.. تشكيل 6 كتل نيابية هي المستقبل، القرار، العدالة، المسيرة، العزم، والشعب

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