وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 18 وفاة و1050 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 286,356
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بعدما تهجم مرارا على الحزب الديموقراطي.. ترامب يندد بقادة حزبه الجمهوري ويقول: “عليكم أن تخجلوا من تاريخكم”

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