إصابتان وأضرار مادية جسيمة جراء غارات اسرائيلية عنيفة على قطاع غزة فجر اليوم السبت/ فيديو

أصيب مواطنان بجراح طفيفة بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، مواقع عسكرية، في مختلف محافظات قطاع غزة.

وأفاد إعلام عبري، أن سلاح الجو الاسرائيلي بدأ غاراته، ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان، مساء يوم الخميس.

كما افاد شهود عيان، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ دون وقوع أي اصابات، كما استهدفت “موقع رعد” العسكري، بخمسة صواريخ من الطيران الحربي شرقية حي التفاح.

وأفاد الشهود بوقوع إصابين لشاب وطفلة بجراح طفيفة، حيث تم نقلهما لمشفى الشفاء قبل قليل جراء قصف موقع رعد في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما تضرر مستشفى الدرة للاطفال شرق غزة، جراء الغارات الأخيرة من طائرات الاحتلال الحربية.

ولحقت مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لتنمية حماس، أضرار جسيمة في حي التفاح بغزة نتيجة للغارات الأخيرة، بالإضافة لتضرر عدة منازل بالقرب من مواقع الإستهداف.

وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بيانًا صحفيًا عقب قصف طائراته الحربية عدة أهداف في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات حربية قصفت أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ، حيث تم استهداف مواقع لإنتاج الاسلحة الصاروخية وموقع عسكري تابع لحركة حماس.

وأوضح ان القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من مساء الجمعة.

وأضاف :” ينظر الجيش الإسرائيلي بخطورة للأعمال التي وصفها (بالإرهابية) ضد إسرائيل، مؤكدا أنه سيعمل بحزم ضد محاولات المساس بمواطني إسرائيل وسيادتها.

وحمل المتحدث باسم جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يجرى في غزة وما ينطلق منها، مبينا ان حماس ستتحمل تداعيات الاعمال المرتبكة ضد مواطني إسرائيل.

وقد وصف الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، القصف الإسرائيلي بـ”الهمجي” الذي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين.

وأكد أن “هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيدنا اصراراً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها”.