حيا الله التوانسة.. استفتاء مصور يكشف أن الموقف الشعبي الرافض للتطبيع لا يختلف عن نظيره الحكومي/ فيديو
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إصابتان وأضرار مادية جسيمة جراء غارات اسرائيلية عنيفة على قطاع غزة فجر اليوم السبت/ فيديو

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