أجواء باردة بلا مطر في اغلب مناطق المملكة لثلاثة ايام

تكون الأجواء اليوم السبت باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتصبح الأجواء أكثر برودة ليلاً، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة في المناطق الجنوبية من المملكة، مع احتمال ضعيف في أقصى جنوب المملكة لسقوط زخات محلية من المطر، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل تشكل الصقيع في مناطق عدة من المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق عدة من المملكة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الليل في أقصى جنوب المملكة بسبب زخات المطر.

وتبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 16 – 4 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 3، وفي مرتفعات الشراة 13 – 2، وفي مناطق البادية 17 – 3، وفي مناطق السهول 15 – 3، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 13، وفي البحر الميت 21 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.

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