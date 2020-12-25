وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 285,306

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3711 والإصابات إلى 285306.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 627 حالة في محافظة إربد، منها 79 حالة في الرمثا، و477 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و146 حالة في محافظة المفرق، و138 حالة في محافظة الزرقاء، و75 حالة في محافظة جرش، و41 حالة في محافظة البلقاء، و33 حالة في محافظة الكرك، و29 حالة في محافظة الطفيلة،و23 حالة في محافظة معان، منها 8 حالات في البتراء، و17 حالة في محافظة مأدبا،و6 حالات في محافظة عجلون، و4 حالات في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 25283 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 102 حالة، فيما غادرت 100 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 915 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 769 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 282 بنسبة إشغال 31 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 139 جهازا ً بنسبة إشغال 16 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1816 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 256312 حالة.

وأضاف أن 16827 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3057169 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر9 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).