وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 285,306
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جرينتش+2 11:28
مقتدياً بالمهرلين نحو التطبيع.. أردوغان يتطلع الى أفضل العلاقات مع إسرائيل، ويعترف بالتنسيق الاستخباري معها

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