وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 285,306
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لا خيار أمام العدو إلا ألمغادرة سلما أو حربا.. حفتر يدعو قواته لحمل السلاح مجددا لطرد “المحتل التركي” من ليبيا

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