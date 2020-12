صبيحة عيد الميلاد.. انفجار كبير وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، وكبار المسؤولين يعتقدون أنه عمل متعمد/ فيديو

قال متحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (اليوم الجمعة)، في وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمدا.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع “انفجار كبير” بها، مضيفا: “نعتقد أن الانفجار كان متعمدا”.

وقد تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات من مكان الحادث، ولكن لا أحد منهم في حالة حرجة.

وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وتنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

وقال شاهد عيان لشبكة “سي إن إن” إن الانفجار وقع أمام منزله مباشرة، مما تسبب في تحطم نوافذه، مضيفا أن “كل شيء في الشارع كان مشتعلا. كانت هناك 3 سيارات مشتعلة بالكامل”.

ووقع الانفجار الساعة 06,30 حسب التوقيت المحلي، مسفراً عن أضرار مادية كبيرة في واجهات المحلات القريبة.

واقتلعت أشجار من مكانها فيما اندلعت النيران بسيارتين على الأقل، إحداهما مرتبطة بالانفجار وفق الشرطة.

وشعر السكان بالانفجار على بعد كيلومترات من مكان وقوعه. وقالت الشرطة في تغريدة إن الانفجار “يبدو ناجماً عن فعل متعمد”.

ووقع الانفجار في شمال وسط المدينة قرب مبنى يعد من أحد معالم عاصمة موسيقى الكانتري، وتطلق عليه تسمية “برج باتمان” بسبب هندسته الخارجية. وطوقت قوات الأمن الحي.

وكانت إدارة المطافئ بناشفيل، قد ذكرت في وقت سابق، أن الحادث نجم عن انفجار حافلة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وهرعت سيارات الشرطة والمطافئ إلى موقع الانفجار، بعد أن تسبب في هزة أرضية في المنطقة المحيطة.

وبحسب مغردين على تويتر، فإن الانفجار تسبب في ضرر كبير بمبنى مجاور، اندلعت فيه النيران جراء الانفجار، مما أدى إلى إخلاء المكان من عشرات الأشخاص.

What the heck, 2020?! Massive explosion in downtown Nashville this morning! Shook my entire building. #Nashville pic.twitter.com/NHF5q1GfVP

— Jimmy Hall (@thejimmyhall) December 25, 2020