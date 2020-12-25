وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 285,306
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صبيحة عيد الميلاد.. انفجار كبير وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، وكبار المسؤولين يعتقدون أنه عمل متعمد/ فيديو

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