تامر حسني يطرح اليوم أحدث أغنياته “طمعتني”/ فيديو



طرح مساء اليوم الجمعة، النجم تامر حسني، أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “طمعتني”، ضمن ألبومه الجديد “خليك فولاذي”، عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” بموقع يوتيوب.

وأغنية “طمعتني” من كلمات بلال سرور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وميكس جلال فهمي.

وكان تامر حسني قد طرح، الخميس الماضي، أغنية “فجأة افترقنا”، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس يحيى يوسف، وماستر جلال الحمداوي.

ويتعاون تامر حسني في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

ويأتي ألبوم “خليك فولاذي” بعد عامين من طرح ألبوم “عيش بشوقك”، والذي تم إصداره 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الموسيقية الشهيرة، ولذلك ينتظر جمهور تامر حسني الألبوم الجديد بفارغ الصبر، وهو ما يظهر من خلال التفاعل الكبير والتساؤلات الخاصة عن الألبوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.