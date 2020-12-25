الدفاعات الجوية السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 03:06
الدفاعات الجوية السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني