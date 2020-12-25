اطلاق صاروخين أليوم من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش في بيان له أنه “جرى رصد إطلاق صاروخين من القطاع وتم اعتراضهما في سماء عسقلان”.

وانطلقت مساء اليوم، صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع ومدينة عسقلان.

وذكر شهود عيان أن أصوات انفجارات سمعت بوضوح، يعتقد أنها ناتجة عن اعتراض القبة الحديدية للصواريخ.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي العام “كان11” إن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء عسقلان دون وقوع إصابات، في حين أعلن عن عدة إصابات بالهلع.