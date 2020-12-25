أول تعليق من الفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا..وإلهام شاهين تطمئن الجمهور

أصدرت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الجمعة، أول بيان رسمي، بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وكتبت يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتغريدات: “أتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا”.

وتابعت: “كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض”.

واختتمت يسرا بيانها برسالة إلى جمهورها: “ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع”.

​وفي سياق متصل، كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، عن آخر تطورات الحالة الصحية لصديقتها يسرا، بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكدت أن يسرا حالتها الصحية جيدة، وتتلقى العلاج في منزلها، وحالتها بسيطة مثل دور البرد العادي .

وقالت يسرا لموقع “اليوم السابع”، إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج، مضيفة “مش قادرة أتكلم”.

وكشفت مصادر لموقع بوابة “أخبار اليوم” إصابة الثلاثي يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتهم جيدة ومستقرة وملتزمين بالحجر الصحي وببروتوكول وزارة الصحة ضد (كوفيد-19).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، كان مسلسل “خيانة عهد”، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي،مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. pic.twitter.com/z4UpO9OLhB — Youssra (@Youssra) December 25, 2020