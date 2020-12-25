وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 285,306
أهم العناوين
جرينتش+2 07:34
أول تعليق من الفنانة يسرا بعد إصابتها بكورونا..وإلهام شاهين تطمئن الجمهور

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني