وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 283,690
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أجواء باردة في اغلب المناطق اليوم الجمعة وغدا وبعده

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