وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 283,690
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يا للعار.. أعلام “رئيس لجنة انقاذ القدس” تعانق الاعلام الاسرائيلية على أسوار القدس الاسيرة/ فيديو

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