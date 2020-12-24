وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 283,690

عمون – أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 29 حالة وفاة و1707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

– (558) في محافظة العاصمة عمّان.

– (532) في محافظة إربد، منها (72) في الرمثا.

– (126) في محافظة الزرقاء.

– (96) في محافظة البلقاء.

– (82) في محافظة المفرق.

– (75) في محافظة جرش.

– (71) في محافظة عجلون.

– (48) في محافظة العقبة.

– (40) في محافظة الكرك.

– (40) في محافظة الطفيلة.

– (33) في محافظة مأدبا.

– (6) في محافظة معان، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (283,690) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (25,513) حالة.

وسُجّلت (29) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3681) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (106) حالات، فيما غادرت (113) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (951) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (814) بنسبة إشغال (19%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (299) بنسبة إشغال (33%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (146) بنسبة إشغال (17%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2338) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (254,496) حالة.

وتمّ إجراء (17,716) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,040,342) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.64%).

كما دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).