قوات خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الاسير المحرر “محمد كبها” بتهمة قتل مستوطنة في احراش جنين

اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اسيرا محررا بزعم تنفيذه عملية قتل مستوطنة قبل عدة أيام، بعد اقتحام منزله في قرية طورة الغربية غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل واعتقلت الشاب محمد مروح كبها (36 عاما) وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط داخل المنزل.

واكدت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت كافة أفراد عائلته وقامت بالتحقيق معهم.

وكانت قوات الإحتلال قد أعلنت رسميا أنه بعد نشاط استخباراتي مكثف لجهاز “الشاباك”، اعتقلت شرطة وجيش الاحتلال اليوم مواطنا من جنين يشتبه أنه يقف خلف عملية قتل المستوطنة “إستر هورغان” وهي من مستوطنة “تل منشيه”، وذلك في أحراش ريحان بجنين في 20/12/2020.

وكانت هورغن قد خرجت ظهر يوم الأحد الماضي للتنزه في منطقة الغابة ولم تعد إلى بيتها. وقال الشرطة أن الاشتباه المركزي هو أنها قُتلت، على خلفية قومية على ما يبدو، فيما يحقق الشاباك في هذه الواقعة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقل نفذ العملية لوحده وليس من خلال تنظيم، فيما ذكرت تقارير أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص بشبهة مساعدته على الاختباء بعد العملية.