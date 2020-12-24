ترامب يصدر عفوا عن”المجرم المحتال” والد صهره كوشنير

قبل اسابيع معدودة من نهاية ولايته رئيسا للولايات المتحدة قرر دونالد ترامب ممارسه حقه واعلن عن مجموعة من قرارات عفو جديدة لعدد من المقربين .

واصدر ترامب عفوا عن 26 شخصا بينهم رجل العقارات تشارلس كوشنير، والد صهره جاريد كوشنير، وبول مانافورت (71 عاما) والذي شغل في الماضي مديرا لحملته الانتخابية.

كوشنير الاب كان حكم عليه عام 2004 بالسجن عامين بعد ادانته بعدد من التهم تضمنت التهرب الضريبي، تشويش شهادات والتبرع باموال بطريقة غير قانونية.

اما العفو الاخر الذي اصدر الى بول مانافورت (71 عاما) والمقرب من ترامب حيث شغل بالماضي مديرا لحملته ويقضي اليوم حكما بالسجن بسبب تورطة بقضية التدخل الروسي بالانتخابات عام 2016، وذلك بعد ادانته بتهمة التهرب الضريبي، رشوة البنوك وتبييض الاموال.

مقرب اخر حصل على العفو كان مستشاره السياسي روجر ستون، والذي قدمت ضده لائحة اتهام بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الامريكية.

وتنضم المجموعة الحالية من قرارات العفو الى 15 قرارا بالعفو منحها ترامب امس، وقرارات بالعفو منحها الشهر الماضي، من ابرزها كانت منحه العفو لمستشار الامن القومي السابق مايكل فلين، الذي تم التحقيق معه بقضية التدخل الروسي بالانتخابات عام 2016.