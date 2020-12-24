الجيش ينتشر على مداخل المحافظات تزامنا مع عيد الميلاد

وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 29 وفاة و1707 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 283,690
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