استمرار تأثير الكتلة الهوائية وزخات متفرقة بين الحين والآخر

تبقى المملكة اليوم الخميس، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات ما بعد العصر تضعف فرصة الهطولات وتتناقص كميات الغيوم ويميل الجو إلى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً اثناء النهار.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد للجوية، تكون الأجواء باردة ليلاً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية، كما يتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل أن يتشكل الصقيع في مناطق البادية الجنوبية وفوق قمم جبال الشراة.

وتحذر “الأرصاد الجوية” من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً لزخات المطر، وخطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من البادية خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وتشكل الصقيع خلال ساعات ما بعد منتصف الليل في مناطق البادية الجنوبية وقمم مرتفعات الشراة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. ويطرأ يوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 9 – 3، وفي مرتفعات الشراة 10 – 2 ، وفي مناطق البادية 17 – 4، وفي مناطق السهول 13 – 5، وفي الاغوار الشمالية 21 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 11، وفي البحر الميت 22 – 10، وفي خليج العقبة 21 – 11 درجة مئوية. –(بترا)

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