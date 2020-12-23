وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 25 وفاة و2091 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المحموع الكلي 281,983

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 وفاة و2091 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3652 وفاة و281983 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 765 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و503 حالات في محافظة إربد، منها 59 حالة في الرمثا، و134 حالة في محافظة الزرقاء، و133 حالة في محافظة المفرق، و133 حالة في محافظة جرش، و106 حالات في محافظة البلقاء، و91 حالة في محافظة الكرك، و63 حالة في محافظة عجلون، و46 حالة في محافظة العقبة، و44 حالة في محافظة الطفيلة، و41 حالة في محافظة مأدبا، و32 حالة في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 26173 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 120 حالة، فيما غادرت 132 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1005 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 852 بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 302 بنسبة إشغال بلغت 33 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 148 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 17 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 2902 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 252158 حالة.

وأضاف أن 20453 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3022626 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 22ر10 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).