فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته
أهم العناوين
جرينتش+2 02:57
ماكرون ينعي من العزل الصحي ثلاثة رجال شرطة لقوا مصرعهم على يد مختل عقليا وسط فرنسا.

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني