تعليق اضراب مزارعي وادي الاردن عن توريد منتجاتهم الزراعية للأسواق المركزية

قرر اتحاد مزارعي وادي الأردن تعليق إضرابه عن توريد منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق المركزية.

وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الاربعاء، إن تعليق الإضراب يهدف إلى توفير فرصة لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي ابرزها التسويق والعمالة الزراعية، لافتاً إلى وجود مؤشرات ايجابية من وزارتي الزراعة والعمل بهذا الخصوص، خاصة بعد اجتماع مجلس الشراكة الزراعي مع وزير العمل .

وبين أن القطاع يعاني من فائض كبير في الإنتاج خلال الموسم الحالي نتيجة اغلاق الأسواق الخارجية، داعيا إلى ايجاد منافذ تسويقية خارجية جديدة ودعم الصادرات الزراعية من خلال الشحن الجوي، ووقف استيفاء الرسوم من المزارعين في الأسواق الزراعية مؤقتاً، ما يساعد القطاع الزراعي على تجاوز هذه الأزمة التي تسببت ببيع المنتجات الزراعية ما دون سعر الكلفة ما الحق خسائر مالية جسيمة بالمزارعين.

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