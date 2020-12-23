تجار بوسط البلد يغلقون محالهم لتأخر مشروع صرف مياه الأمطار

قال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن نحو 200 من المحلات التجارية في شارعي الهاشمي وقريش بوسط البلد، أغلقت أبوابها، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تأثرهم بمشروع صرف مياه الأمطار.

وأوضح القواسمي ، أن التجار أغلقوا أبواب محالهم احتجاجا على التأخر في إنجاز المشروع وتضرر محالهم من الأعمال الإنشائية والحفريات وعزوف المتسوقين عن منطقة وسط البلد بسبب تحويل الحركة المرورية عن شارعي الهاشمي وقريش.

ووفق القواسمي، فإن مطالب التجار المتضررين تتركز في الإسراع بإنهاء المشروع، وتوفير تحويلات مناسبة تمكن المتسوقين من الوصول إلى المحلات، وتنظيف مواقع العمل باستمرار، وتعويض التجار عن الضرر الذي لحق بهم، وإعفاؤهم من التراخيص والضرائب لتخفيف الأعباء عليهم.

وكان القواسمي، قال إن القطاع ما يزال يعيش أزمة حقيقية بدأت قبل جائحة كورونا، وتعمقت أكثر عقب دخولها وما رافقها من إجراءات لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، مؤكدا أن انحسار مبيعات حركة شراء الألبسة والأحذية محليا ألحق خسائر بالتجار جراء نقص السيولة وارتفاع كلف التشغيل.