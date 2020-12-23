بقبلة و خرزة زرقاء.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها التاسع

نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا، صور تجمعها مع زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تحتفل بعيد زوجها التاسع.

وقد ظهرت نيكول و هي تعطي زوجها يوسف الخال قبلة وفي يدها رقم 9 لأنه عيد زواجهما هو التاسع، وكتبت على الصور حبيبي للأبد، ونشرت الخرزة الزرقاء الشهيرة ضد الحسد.

جدير بالذكر أن الفنانة نيكول تزوجت يوسف الخال منذ 9 سنوات في حفل أسطوري تحدث عنه الجميع بعد علاقة حب جمعتهما منذ سنوات طوال، وقد أنجبت بنتا تحمل نفس اسمها نيكول البالغة من العمر 7 سنوات، وتحرص الفنانة على عدم إظهار ابنتها في الإعلام نهائيا.