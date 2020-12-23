القبض على شخصين اعتديا على مقبرة الرصيفة واحالتهما للقضاء

قام مجهولون بالاعتداء على مقبرة الرصيفة القديمة بعد جرف القبور بواسطة جرافة، لفتح شارع وسط المقبرة مساء امس الثلاثاء.

وقال مصدر أمني انه قد القي القبض على سائق الجرافة وبرفقته أحد الأشخاص ليتم تحويلهما للجهات المعنية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.

من جهته قال رئيس بلدية رصيفة أسامة حيمور انه تم تحريك دعوى قضائية ضد المتسببين بجرف القبور لدى الجهات المعنية، مؤكدا انه لن يتم السكوت عن الحادثة، لانها اضرت بمشاعر أهالي المتوفين بعد جرف قبور الموتى في الشارع العام.

وفي وقت لاحق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء امس لمديرية شرطة لواء الرصيفة بتجمع عدد من الاشخاص داخل مقبرة الرصيفة القديمة احتجاجاً على قيام احد الاشخاص باستخدام جرافة لتوسعة طريق داخل المقبرة والتعدي على حرمة المقبرة والقبور .

واضاف الناطق الاعلامي انه على الفور تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيق حيث حُددت هوية سائق الجرافة والشخص الذي طلب منه توسعة الطريق واستخدام الجرافة داخل المقبرة وأُلقي القبض عليهما.

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم اليوم احالتهما للقضاء عن تهمة خرق حرمة المقابر و الاعتداء على المقابر والحاق الضرر بها