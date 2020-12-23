“البلقاء التطبيقية” تعلن عن منح مقدمة من شركة ميتسوبيشي اليابانية

اعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء عن توفر منح مقدمة من شركة ميتسوبيشي لطلبة تخصص هندسة الأوتوترونيكس في كلية الهندسة التكنولوجية للطلبة المتفوقين أكاديمياً اعتبارا من العام الجامعي 2020/2021.

وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن هذه المنح جاءت بعد التعاون الكبير بين الجامعة ومؤسسة ميتسوبيشي اليابانية وتنفيذا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين والتي أثمرت عن تدريب أعضاء هيئة تدريس من كليات جامعة البلقاء التطبيقية في مقر المؤسسة ومصانعها في اليابان. وأكد الدكتور الزعبي ان شبكة العلاقات الدولية التي استطاعت الجامعة بناؤها مع الشركاء من المؤسسات الدولية في عدد من البلدان الصديقة بدأت تأتي بثمارها على الجامعة وطلبتها،موضحا ان من ثمار هذه الاتفاقيات مؤخرا كانت ابتعاث 12 مبتعثا من جامعة البلقاء لنيل شهادة الدكتوراه من معهد الهند التكنولوجي، في تخصصات نادرة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوت. كما قدمت مؤسسة ميتسوبيشي منحا للطلبة المتفوقين في جامعة البلقاء التطبيقية في تخصص الاتوترونكس.

وطلب الدكتور الزعبي من الطلبة الراغبين بالترشح لهذه المنحة مراجعة قسم الأنشطة الطلابية في كلية الهندسة التكنولوجية، وذلك وفقا الشروط التالية: ” أن لا يكون الطالب مستفيداً من أي منحة أو ابتعاث أو أي مخصصات مالية من أي جهة كانت للدراسة حالياً وأن يكون متفوقاً في الشهادة الثانوية وبمعدل لا يقل عن (90 بالمئة) للطلبة المستجدين، و في حال كان الطالب على مقاعد الدراسة وغير مستجد ولديه معدل تراكمي يشترط بالإضافة إلى معدل الثانوية العامة أن لا يقل المعدل التراكمي عن ( 3.0).

وبين الزعبي أنه ستتم المفاضلة بين الطلبة بناءً على معدل الثانوية العامة للطلبة المستجدين أما الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة فتتم المفاضلة بينهم بناءً على معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي في الجامعة بحيث تُعطى وزن (50 بالمئة) لمعدل الثانوية العامة و(50 بالمئة) للمعدل التراكمي وعدم القدرة المالية، على أن يقدم الطالب أوراق رسمية تدعم عدم القدرة المالية لديه على تحمل تكاليف الدراسة والمعيشة.

وأكدت الجامعة أن على الطلبة الراغبين بالترشح لهذه المنحة مراجعة قسم الأنشطة الطلابية في كلية الهندسة التكنولوجية ولن يتم النظر بأي طلب بعد انتهاء الدوام ليوم الخميس الموافق 30 كانون الأول الحالي.

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