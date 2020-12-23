فوكس نيوز: بيلوسي تخبر فريقها انها تخطط لجر ترامب من شعره وقدميه ورميه خارج البيت الأبيض حتى قبل انتهاء ولايته
أهم العناوين
جرينتش+2 02:56
إخلاء المركبة من الطريق قبل اصدار الكروكة لا يضيع حق صاحبها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني