إخلاء المركبة من الطريق قبل اصدار الكروكة لا يضيع حق صاحبها

دعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين إلى رفع مركباتهم من مكان الحادث بعد وقوعه “لا قدر الله” مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث .

وأكدا عبر أثير إذاعة الأمن العام، أن هناك خطأ شائعاً لدى أغلبية المواطنين أن رجل السير لا يستطيع أن يحدد الكروكة إذا أزيلت السيارات من مكان الحادث وهذا غير صحيح.

وأشارا إلى أن رجل السير يستطيع من خلال خبرته أن يحدد حيثيات الحادث بالإضافة الى عوامل كثيرة وعديدة يمكن عن طريقها معرفة أسباب الحادث دون أن تكون المركبات في مكان حدوثه لان رقباء السير المختصين في عمل مخطط الحوادث على كفاءة تامة بالنواحي الفنية والتدريبية وباستطاعة رجل السير أن يحدد قوة الصدمة ومكانها واتجاهات المركبة ومكان وقوع الحادث حتى بعد إزالة المركبات من مكان الحادث.