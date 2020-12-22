وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 279,892

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة كورونا جديدة في الأردن، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3627) وفاة، وعدد حالات الإصابة في المملكة إلى (279,892) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,009) حالات.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد وتوزّعت إصابات كورونا في المحافظات، كما يلي:

– (777) في محافظة العاصمة عمّان.

– (736) في محافظة إربد، منها (66) في الرمثا.

– (217) في محافظة الزرقاء.

– (153) في محافظة البلقاء.

– (137) في محافظة عجلون.

– (96) في محافظة المفرق.

– (82) في محافظة العقبة.

– (67) في محافظة جرش.

– (49) في محافظة مأدبا.

– (47) في محافظة الكرك.

– (46) في محافظة الطفيلة.

– (37) في محافظة معان، منها (5) في البترا.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (135) حالة، فيما غادرت (120) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1041) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (877) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (307) بنسبة إشغال (33%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (152) بنسبة إشغال (18%)، فيما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3088) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (249,256) حالة.

كما تمّ إجراء (19,085) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,002,173) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.81%).

وقد دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).