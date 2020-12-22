مستشفى البشير في عمان يوقف استقبال إلمصابين بالكورونا

اعلن مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات، أن المستشفى سيوقف استقبال إصابات كورونا؛ وذلك بعد إنشاء مستشفيات ميدانية لتلك الغاية.

وأضاف زريقات يقول أن المستشفى يعالج في الوقت الحالي، 54 مريضا بالفيروس منهم 24 في العناية الحثيثة، مشيرا إلى أن انخفاض إصابات فيروس كورونا إدى إلى تقليل حالات الادخال للمستشفى.

وشدد على أن القرار الجديد يأتي في إطار التركيز على توفير خدمات للمرضى في العيادات والمراجعات كما كانت قبل الجائحة لا سيما أن الوضع الوبائي في الأردن بانخفاض مستمر.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد افتتح، يوم الأحد الماضي، مستشفى عمان الميداني التابع لوزارة الصحة والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.