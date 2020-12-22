مجلس النواب يواصل اليوم وغدا انتخاب أعضاء لجانه

واصل مجلس النواب انتخاب أعضاء اللجان النيابية خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات.

وانتخب المجلس النواب، مرزا بولاد وخلدون حينا ومجدي اليعقوب وايمن مدانات وعلي الغزاوي وسلامة البلوي وفراس القضاة وعبدالله ابو زيد وعبدالرحمن العوايشة وخالد البستنجي وشادي فريج أعضاء للجنة الشؤون الخارجية. وتوافق المجلس على أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة وهم: النواب عمر العياصرة وامغير الهملان الدعجة وعيد النعيمات وينال فريحات ويسار الخصاونة وطالب الصرايرة وعمر الزيود واحمد عشا واندريه حواري وناجح العدوان وعبير الجبور.

كما انتخب المجلس أعضاء اللجنة الإدارية، حيث فاز بعضويتها النواب: هايل عياش وعلي الطراونة وضرار الداود ومحمد الفايز ومحمد شطناوي وخالد الشلول وراشد الشوحة وغازي البداوي وأسامه العجارمة واحمد الخلايلة وماجد الرواشدة.

وقد انتخب المجلس النواب أعضاء لجنة التعليم والشباب وهم: توفيق والمراعية وروعة الغرابلي وبلال المومني وزهير السعيدين ومحمد ابو صعيليك وفايزة عضيبات وعطا ابداح وطالب الصرايرة ومحمد العبابنة ومحمد المحارمة وخالد الشلول.

ورفع رئيس المجلس المحامي عبدالمنعم العودات الجلسة ليوم غد الأربعاء لاستكمال انتخاب لجان المجلس، حيث سينتخب النواب للجان الطاقة والثروة المعدنية والعمل والخدمات العامة والنقل والسياحة، إضافة الى لجان الريف والبادية والزراعة والمياه وفلسطين.

وكان مجلس النواب قد شرع منذ يوم أمس الاثنين في انتخاب اللجان النيابية حيث تم انتخاب أعضاء لجان، القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار والإدارية والتعليم والشباب، فيما توافق المجلس على لجان الصحة والبيئة والمرأة وشؤون الأسرة والتوجيه الوطني والإعلام.

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