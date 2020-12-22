في أول موقف واضح ومباشر.. الازهر الشريف يفتي بحرمة الانضمام الى "جماعة الاخوان" لكثرة ما افسدت في الارض
أهم العناوين
جرينتش+2 03:48
في أول موقف واضح ومباشر.. الازهر الشريف يفتي بحرمة الانضمام الى “جماعة الاخوان” لكثرة ما افسدت في الارض

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني