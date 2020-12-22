في أول موقف واضح ومباشر.. الازهر الشريف يفتي بحرمة الانضمام الى “جماعة الاخوان” لكثرة ما افسدت في الارض

القاهرة – أفتى الأزهر بتحريم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى مكتوبة، امس الاثنين، أن الانضمام لجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية “محرم شرعا”.

وجاء موقف الأزهر كرد على سؤال وجهته صحيفة الوطن المصرية للمشيخة بخصوص شرعية الانضمام الى الإخوان والتنظيمات المتطرفة او التي تستغل الدين للوصول الى مآربها من الناحية الدينية.

ويعتبر تحريم الانضمام الى جماعة الإخوان أول موقف واضح ومباشر ولا لبس فيه من قبل مشيخة الازهر، وذلك بعد انتقادات تعرض لها الأزهر بسبب عدم وضوح الرؤية تجاه الإخوان وفكرهم وهو امر استغل كثيرا من طرف تلك الجماعة.

وفسر الأزهر موقفه قائلا: “بان الله تعالى أمر عباده إتباع صراطه المستقيم، ونهاهم عن الابتعاد عن أي طريق يصرف الناس عن اتباع الحق” مضيفا “أن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والفهم الصحيح لهما وفق مقاصد الشريعة وأساس اجتماع الكلمة، ووحدة الصف والابتعاد عن الفتن وأسبابها هو السبيل الوحيد لإرضاء الله”.

وتابع الأزهر في فتواه المكتوبة “بدا واضحًا جليًا للعامة والخاصة والصغير والكبير ما قامت به هذه الجماعات من تشويه لبعض النصوص واقتطاعها من سياقها واستخدامها لتحقيق أهداف أو مآرب شخصية وإفساد في الأرض بعد إصلاحها من خلال غرس الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، بل أبناء الإنسانية كلها، ورمي المجتمعات بالكفر وغير ذلك، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل”.

وختم الأزهر موقفه قائلا “من خلال ما سبق عرضه يحرم الانضمام لهذه الجماعات، وبناء على ما تقدم من أدلة فالانتماء إلى تلك الجماعات المتطرفة يُعد حرامًا شرعًا”.

وكان مفتي مصر شوقي علام قد اثنى الهشر الماضي على جهود كبار العلماء السعوديين في مكافحة فكر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مفتي مصر في حوار ببرنامج “نظرة” الذي يبث على قناة “صدى البلد” الجمعة الماضي ان مواقف اولئك العلماء لها مرجعية دينية وشرعية وهم لا ينطقون عن هوى وغاياتهم ليست سياسية.

وشدد المفتي على حرمة الانضمام الى الاخوان بسبب فكرهم المتطرف والذي يشرع للتفرقة بين المسلمين قائلا “نقدر البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء ضد الاخوان، لانه يضع النقاط على الحروف، ويوضح أن الموقف الشرعي يمنع من الانتماء إلى جماعة الإخوان، وحرمته بناء على مقومات علمية سردها البيان”.

وأكد مفتي مصر ان الأحكام التي بني عليها البيان واضحة وجلية شرعا مشددا ان دار الإفتاء تحرم الانضمام الى الجماعة.