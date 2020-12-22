وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 279,892
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صلاح ذو الفقار.. ضابط الشرطة الذي توفي خلال فيلم “الارهابي”

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