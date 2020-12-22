في أول موقف واضح ومباشر.. الازهر الشريف يفتي بحرمة الانضمام الى "جماعة الاخوان" لكثرة ما افسدت في الارض
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جرينتش+2 03:48
روسيا وسوريا تشترطان على “قسد” الكردية رفع العلم السوري في مدينة عين عيسى لحمايتها من الاجتياح التركي

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