وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 279,892
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بيان من اللجنة التحضيرية لمؤتمر “المسار الفلسطيني البديل” حول الجاري في الوطن العربي

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