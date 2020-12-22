المرعوبون.. قوات الاحتلال تطلق النار على سياراتها قرب رام الله

أطلقت قوة من الشاباك الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، النار تجاه سيارة إسرائيلية للاشتباه بها، قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت القناة الـ(12) العبرية، أنّ قوة من الشاباك بادرت باطلاق النار صوب سيارة إسرائيلية، فسبب حادث سير بين سيارة فلسطينية وأخرى إسرائيلية، مما أدى إلى انحراف السيارة الإسرائيلية صوب حاجز للشاباك.

وأشارت إلى أنّ قوة من الشاباك كانت مُتوجه لمُهمة عملياتية في المنطقة، قد بادرت بإطلاق النار صوب السيارة ظناً منها أنه عمل فدائي من قبل فلسطينيين ، ولم يُسفر الحدث عن وقوع إصابات.