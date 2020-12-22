القبض على تاجري مخدرات مسلحين في الزرقاء واربد

القت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مواد مخدرة بمداهمتين في محافظتي الزرقاء واربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات بمحافظة الزرقاء، داهموا عصر اليوم مطلوباً وتاجر مواد مخدرة وبحقه 12 طلباً امنيا بعد تحديد موقعه داخل احدى المركبات، حيث حاول الفرار وابدى مقاومة للقوة الا انه تمت السيطرة عليه والقاء القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وفي محافظة اربد القي القبض على شخص امتهن الترويج للمواد المخدرة ومصنف بالخطير وبحقه 33 طلباً امنياً، بعد مداهمة مكان وجوده وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة.

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