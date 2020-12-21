وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 277,448

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3604 وفيات و277448 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 940 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و615 حالة في محافظة إربد، منها 23 حالة في الرمثا، و213 حالة في محافظة الزرقاء، و157 حالة في محافظة جرش، و138 حالة في محافظة البلقاء، و112 حالة في محافظة المفرق، و92 حالة في محافظة الكرك، و80 حالة في محافظة عجلون، و48 حالة في محافظة مأدبا، و46 حالة في محافظة العقبة، و41 حالة في محافظة الطفيلة، و17 حالة في محافظة معان، منها 7 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 27676 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 145 حالة، فيما غادرت 151 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1054 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 870 بنسبة إشغال بلغت 20 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 313 بنسبة إشغال بلغت 34 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 161 بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3062 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 246168 حالة.

وأضاف أن 20215 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2983088 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر12 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).