شبكة CNN كشفت الطابق.. ترامب ذو العقل الانقلابي خطط لفرض الأحكام العرفية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية، ولكن
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جرينتش+2 01:07
المقداد: الانتخابات الرئاسية بسوريا ستجري في موعدها العام المقبل، وليس هناك ربط بينها وبين عمل اللجنة الدستورية

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