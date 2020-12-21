المركز الوطني لحقوق الإنسان يصدر تقريره السنوي لعام 2019

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريره السنوي السادس عشر، لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2019.

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، إن التقرير سلط الضوء على مواطن الخلل والتقدم بشكل دقيق وموثق، مرتكزا على رصد التشريعات من منظار حقوقي ودستوري.

وأضاف أن التقرير يحوي ثلاثة محاور رئيسة، هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأوضح أن أهمية التقرير السنوي تكمن في مساعدة أصحاب القرار والجهات التنفيذية، وأجهزة إنفاذ القانون على تطوير آليات العمل بما يخدم المواطن ويحفظ كرامته في ظل سيادة القانون، بالإضافة إلى النهوض الجمعي بمستوى الحقوق والحريات من خلال التعاون والتكامل بين جميع المؤسسات المعنية.

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