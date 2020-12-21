اسمها فاطمة الزهراء ولكن العندليب اختار لها اسم نجلاء فتحي



نجمة من نجمات الزمن الجميل تميزت بالأناقة والأنوثة الممزوجة بالجاذبية، قدمت العديد من الأدوار المهمة، فهى كاميليا في أحلام هند وكاميليا، وماجدة في المرأة الحديديه، وفوزيه محمد المغاوري في فيلم لعدم كفايه الادله، وصباح بدران في سعد اليتيم، وهدى عبد الهادي عمار في عفوا ايها القانون.

ونجحت في تجسيد الأدوار الرومانسية في حب لا يرى الشمس، وجسدت منى في اذكريني، وكانت نجوى في لا يا من كنت حبيبي.

انها شهرزاد الف ليله وليله الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى التى تحتفل اليوم بعيد ميلاده،ا حيث ولدت في 21 ديسمبر 1951.. وهذه ابرز المحطات في حياتها.

اسمها (فاطمة الزهراء) ولدت في يوم المولد النبوي الشريف لأسرة تقطن في حي مصر الجديدة الراقي بالقاهرة.

انفصل أبواها وهي في سن الحادية عشر، وأقامت مع والدها فترة بالفيوم بعد حدوث الانفصال ولكنها لم تلبث أن عادت مرة آخرى للسكن مع والدتها بمصر الجديدة الذي كانت تحبه.

في سن الخامسة عشر اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة البحتة بعد أن رآها بالإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وبعدما استشارت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي كان صديقا مقربا للأسرة حتى قبل أن تعمل بالتمثيل والذي شجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفني (نجلاء)، وهو اسمها الذي عرفت به لبقية حياتها.

شاركت بأول أعمالها فيلم (الأصدقاء الثلاثة) وذلك عام 1966 في دور صغير، بعدها غامر المنتج رمسيس نجيب بتقديمها لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان سبعة عشر عاما فقط، وقدمت بطولتها الأولى بفيلم (أفراح) من إخراج أحمد بدرخان.

في بداية سبعينات القرن العشرين كانت فترة نشاط فني كبير لها، حيث قدمت في تلك الحقبة عشرات الأفلام أمام العديد من نجوم السينما المصرية مثل رشدي أباظة وعادل إمام وفريد شوقي.

شكلت ثنائيًا فنيا مع الفنان محمود ياسين، حيث قدما معا مجموعة من الأفلام الرومانسية مثل (دمي ودموعي وابتسامتي، رحلة النسيان).

بالرغم من أن معظم أفلامها خلال السبعينات تنتمي لنوعية الرومانسيات، إلا أنها أيضًا قدمت عددًا من الأدوار المختلفة في بعض أفلام أخرى كالدراما الاجتماعية والكوميديا الخفيفة والحركة، كما قدمت أيضًا في تلك الفترة إعادة لبضعة أفلام من أفلام فاتن حمامة التي كانت تعتبرها مثلها الأعلى، مثل فيلم (حب وكبرياء) عن فيلم (ارحم دموعي)، وفيلم (اذكريني) عن فيلم (بين الأطلال).

تزوجت من الإعلامي الراحل حمدي قنديل منذ عام 1995، لديها ابنه واحدة اسمها «ياسمين» من زوجها سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة ،وكان الزوج الأول لها هو المهندس «أحمد عبد القدوس» نجل الأديب إحسان عبد القدوس لكن هذه الزيجة لم تستمر طويلا، لأنها كانت زيجة سرية اتفقت عليها مع زوجها وعمرها 18 عامًا خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة.

شاركت الفنانة نجلاء فتحى الفنان رشدى أباظه ٩ أفلام: روعة الحب ١٩٦٨، ٢/١ ساعة جواز ١٩٦٩، صراع المحترفين ١٩٦٩، ثم تشرق الشمس ١٩٧١، العاطفة والجسد ١٩٧٢، من البيت للمدرسة ١٩٧٢، البنات لازم تتجوز ١٩٧٣، القاضى والجلاد ١٩٧٨، الأقوياء ١٩٨٠.

شاركت الفنان محمود عبدالعزيز في ٥ أفلام هى وداعًا للعذاب ١٩٧٨ وأقوى من الأيام ١٩٧٩ وحب لا يرى الشمس ١٩٨٠ وأنا في عينيه ١٩٨١ وعفوًا أيها القانون ١٩٨٥.

تقوم حاليا الفنانة نجلاء فتحى برعاية نشاطات إحدى جمعيات الأطفال هي «جمعية ابنتي» للأيتام الخيرية.

من اشهر المسلسلات التى شاركت بها ألف ليلة وليلة، وزي القمر، واللحظات الأخيرة.

قدمت العديد من المسلسلات الإذاعية منها أرجوك لا تفهمني بسرعة، والدنيا على جناح يمامة، وعفريت الهانم، وأحببت فيك عذابي، ولست شيطانًا ولا ملاكا .

حصلت على العديد من الجوائز والتكريم، ففى عام 2003 كرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورتها 27، وحصلت على جائزة «الموريكس الذهبية» لأفضل نجمة عربية، ونالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجانات في الإسكندرية، دمشق، طشقند، باريس.

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