اجواء مشمسة وباردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة اليوم وغداً

تكون الأجواء اليوم الاثنين باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم الأربعاء، بكتلة هوائية باردة ورطبة، تؤدي إلى انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، قد تمتد لتشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 6، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 18 – 6، وفي مناطق السهول 16 – 7، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 16، وفي البحر الميت وخليج العقبة 24 – 14 درجة مئوية. — (بترا)

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