شبكة CNN كشفت الطابق.. ترامب ذو العقل الانقلابي خطط لفرض الأحكام العرفية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية، ولكن
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إيقاف الرحلات الجوية المباشرة والترانزيت القادمة من بريطانيا بدءا من اليوم وحتى الثالث من الشهر المقبل

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