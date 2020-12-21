شبكة CNN كشفت الطابق.. ترامب ذو العقل الانقلابي خطط لفرض الأحكام العرفية لإلغاء نتيجة الانتخابات الأمريكية، ولكن
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جرينتش+2 03:19
محكمة أمن الدَّولة تُمهل محامي الدفاع عن المتهمين بقضية “فتى الزرقاء” 8 أيَّام

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